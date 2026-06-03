'Надежда, что завтра будет лучше': история защитника Мариуполя Дмитрия Машкина

Военнослужащий ВСУ Дмитрий Машкин участвовал в героической обороне Мариуполя. В боях за город потерял ногу. Его дом остался на временно оккупированной территории. В рамках проекта "Сердце Азовстали", являющегося частью Фонда Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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С началом полномасштабного вторжения Дмитрий сразу взял в руки оружие и стал на защиту Мариуполя. Его семья в это время выживала в окруженном городе без света, воды и связи. Прятались по подвалам, готовили во дворе на костре и каждый раз рисковали попасть под обстрел. Связи с семьей защитник не имел.

Во время ожесточенных боев за город Дмитрия с побратимами атаковал вражеский дрон. На следующий день защитники попали под авиаудар. В результате Дмитрий Машкин получил тяжелые ранения, одну ногу пришлось ампутировать.

Впоследствии Дмитрий попал в плен, а его семья смогла вырваться из Мариуполя в Европу. Долгое время их разделяли тысячи километров. И даже после освобождения Дмитрия они не смогли сразу воссоединиться из-за отсутствия собственного жилья. Но квартира от "Сердца Азовстали" позволила семье начать все с нуля.

"Очень благодарен "Сердцу Азовстали" и основателю проекта Ринату Ахметову. Спасибо за то, что вы делаете и предоставляете такую возможность и надежду, что будет завтра и оно будет, я надеюсь, лучше, чем сегодня", – делится защитник.

В экосистеме поддержки "Сердца Азовстали" программа "Дома" – это один из этапов, чтобы защитники Мариуполя имели достойное будущее. В организации отмечают: поддержка защитников не завершается лечением или разовой помощью. Она должна вести человека дальше – к восстановлению, новому ощущению себя и возможности строить собственный путь после пережитого. Именно на этом основывается подход посттравматического роста, который организация внедряет в работе с защитниками Мариуполя и их семьями.