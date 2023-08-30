Над Украиной взошла голубая луна: что это за явление. Фото

В ночь с 29 на 30 августа над Украиной взошла Голубая Луна – это уже второе в августе суперлуние. Спутник Земли приобрел заметный голубой оттенок, увидеть его смогли в частности жители Одессы, Киева и Запорожья.

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Соответствующими кадрами украинцы делились в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). В NASA говорят, что третья полная Луна в сезоне является самым ярким событием этого лета.

Голубая или синяя луна – это довольно редкое оптическое явление. Считается, что изменение цвета спутника на Земле происходит вследствие запыленности атмосферы, повышенной влажности или по другим причинам. Синей луна становится от пепла и гари в атмосфере.

Сегодня Голубая Луна также является суперлуной, ведь она расположена на своем ближайшем расстоянии до Земли, известном как перигей.

По словам ученых, Голубые Луны проходят раз в 2-3 года. Последняя Голубая Луна наблюдалась в августе 2021 года, а следующая ожидается в августе 2024 года.

Отметим, что существует также явление двойной Голубой Луны – подробнее об этом читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 1 августа, над Землей взошел Супермесяц. Спутник приблизился к Земле, поэтому он выглядел больше и ярче обычного.

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