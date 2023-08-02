Над Землей взошла Суперлуна: впечатляющие фото из Украины и уголков мира

Во вторник, 1 августа, над Землей взошла Суперлуна. Спутник приблизился к Земле, поэтому сейчас он выглядит больше и ярче обычного.

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Кадрами этого явления поделились корреспондент OBOZREVATEL и пользователи сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Хорошо большая Луна была видна в Киеве и Киевской области.

Также красивыми снимками делились жители Одессы. А вот на востоке Украины небо в это время в основном было затянуто тучами.

В Twitter яркими фото Суперлуны делились пользователи со всего мира. К примеру, такие впечатляющие кадры опубликовал фотограф с ником Themoonguy.

А так полная Луна выглядела в Пакистане и Ирландии.

Интересно, что это полнолуние в августе называют "осетровым". Такое название пришло к нам из Северной Америки: в то время, когда на небе появляется эта Суперлуна, Большие озера наполняет самая большая рыба региона – осетр.

А Суперлуна 30 августа будет называться Голубой.

Как сообщал OBOZREVATEL, магия летних ночей может быть еще прекраснее, если своими глазами увидеть одно из уникальных природных чудес. На планете есть действительно невероятные явления, которые можно увидеть только в летние ночи.

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