Когда будут магнитные бури в ноябре: календарь опасных дат

Несмотря на тот факт, что Солнце находится на максимуме активности, ноябрь 2025 года в смысле солнечной активности обещает быть "умеренно спокойным". Всего в следующем месяце специалисты ожидают две магнитные бури класса G1 – 8 и 9 ноября соответственно.

Об этом говорится в прогнозе космической погоды, который предоставили специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Правда, ученые отметили, что картина солнечных возмущений может быстро измениться.

Космическая погода на ноябрь

Так или иначе, специалисты NOAA прогнозируют, что с 1 по 6 ноября включительно солнечная активность не проявится, в эти дни Кр-индекс будет колебаться от двух до трех баллов.

7 ноября Кр-индекс ожидают на уровне четырех баллов.

8 и 9 ноября Кр-индекс возрастет до пяти баллов.

С 10 по 14 ноября включительно этот индекс снова будет колебаться от двух до трех баллов. 15 ноября он возрастет до четырех баллов – и согласно прогнозу, это будет последний в месяце день с умеренно небольшой солнечной активностью.

Что такое Kp-индекс

В целом это мощность возмущения магнитного поля Земли. Это глобальный показатель геомагнитной активности, измеряемый по шкале от 0 до 9 баллов.

В NOAA Kp-индекс в четыре балла описывают так: "геомагнитная активность на уровне слабой бури, что вызывает незначительные возмущения в магнитном поле Земли. Такая активность не является критической, не замечается людьми, но требует внимания при использовании навигационных устройств".

Пятибалльный Kp-индекс означает "умеренную магнитную бурю на уровне G1". Такая буря "может вызывать незначительные сбои в работе систем связи и GPS, а также влиять на самочувствие метеозависимых людей". Также такой индекс означает, что "возможны колебания магнитного поля Земли, а это в свою очередь может привести к возникновению полярных сияний даже на средних широтах".

Почему это важно

Указанные магнитные бури с Кр-индексом в 5 и выше баллов могут влиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Самые частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь придерживаться размеренного темпа жизнедеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7– 8часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усилить симптомы.

Питание и вода

Пейтебольше воды (1,5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курагу, орехи, овсянку, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно по утрам). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

