Начало нового этапа нашей евроинтеграции Порошенко прокомментировал открытие первого переговорного кластера

Петр Порошенко приветствовал открытие первого переговорного кластера "Основы" и отметил, что это результат многолетнего труда Украины ради европейского будущего.

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Об этом пятый президент написал в соцсетях.

"Этой ночью россия нанесла один из самых массированных ударов по Украине. Это произошло именно сегодня — в день, когда в Люксембурге Европа открывает первый переговорный кластер о вступлении Украины в Европейский Союз. Путин демонстрирует Европе, что он воюет против европейского выбора Украины, против европейских ценностей, ее европейской цивилизации, ее европейской цивилизации. Европа дала свой ответ и приняла долгожданное историческое решение об открытии первого переговорного кластера "Основы" на пути к членству Украины в Европейском Союзе", – написал Порошенко.

"За ним стоят десятки реформ, огромная работа дипломатов, парламента, правительства, гражданского общества и наших европейских партнеров. За этим решением так же стоят участники Революции Достоинства. Так же стоят и сохранившие государство Вооруженные Силы Украины. Мы строим на фундаменте, который был создан многолетним трудом всего государства".

"Это начало нового этапа нашей европейской интеграции. Мы знаем, что нужно делать, и знаем критерии и стандарты, которых должны достичь. Не для Брюсселя, а прежде всего для себя – ради лучшего качества жизни граждан, развития украинского бизнеса и укрепления Украинского государства. Альфой и омегой этого процесса являются верховенство права, демократия, защита прав человека и настоящий политический плюрализм. Именно по этим критериям будет оцениваться готовность Украины к членству в ЕС", – напомнил лидер оппозиции.

"Сегодня важно понимать: решение об открытии переговорного кластера принято в Европе, но скорость и успех переговорного процесса будут зависеть прежде всего от Украины. От работы парламента и правительства. От качества законов и их внедрения. От нашей способности обеспечить реальные изменения, а не их имитацию. Мы уже доказали, что способны достигать больших целей. Безвизовый режим, Соглашение о процессе Настойчивого труда и стратегического видения Теперь должны доказать, что способны на большее.

"Чем быстрее мы будем двигаться по пути реформ, тем ближе будет день, когда Украина займет свое законное место в семье Европейского Союза. Так и будет!", – убежден Петр Порошенко.