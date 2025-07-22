НАБУ нужно было реформировать еще несколько лет назад, – политический эксперт

Передача процессуального надзора над НАБУ от САП в Офис Генерального прокурора – запоздалый, но необходимый шаг. Реформирование Бюро должно было состояться еще несколько лет назад, ведь орган потерял эффективность и стал угрозой национальной безопасности.

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Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак.

"Рада приняла закон, которым передала процессуальное сопровождение над НАБУ от САП к ОГПУ. Это нужно было сделать еще несколько лет назад. Потому что под лозунгами "независимой борьбы с коррупцией" мы получили полностью бесконтрольную герметичную структуру псевдо-антикорапшену", – написал эксперт.

Постернак считает, что НАБУ постепенно превратилось в закрытую группу с коррупционными и криминальными практиками: от "сливов" материалов до наркоторговли, сексуальных связей со свидетелями, владения элитным имуществом и сотрудничества с ФСБ.

"Бесконтрольность и самозамкнутость привели сначала к приватизации правоохранительного органа группой руководителей и активистов, а впоследствии – и к превращению в филиал силового органа страны-агрессора. Вчерашние обыски и задержания за госизмену – именно об этом", – отметил он.

Эксперт также отметил неэффективность органа, который существует уже 10 лет. По данным Постернака, НАБУ вернуло в бюджет лишь 0,8 млрд грн, потратив при этом почти 10 млрд: "На 1 возвращенную в бюджет гривну Бюро потратило 12 грн налогоплательщиков".

Постернак считает, что новый закон имеет целью хотя бы минимальный контроль за деятельностью Бюро. Тем более, что НАБУ, по его мнению, самостоятельно почти не инициировало дела.

"Поражает безынициативность этой структуры. Большинство дел из того мизера, которое расследует Бюро, инициированы не им – как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.д.). А 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. То есть, когда пищат, что в НАБУ забирают все дела, это не так. В НАБУ толком своих дел нет из-за непрофессионализма. Чтобы этого не произошло, нужно было еще на первом этапе ввести механизмы сдерживания и контроля. И сегодняшний закон, которым переданы процессуальные полномочия по делам НАБУ от САП к Генпрокурору, – именно об этом", – подытожил Постернак.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Вчера работниками СБУ, ГБР и ОГП проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.