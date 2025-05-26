На Житомирщине российская ракета убила троих детей из многодетной семьи: родители выжили, но маму ждет операция

На Житомирщине во время российского удара погибли трое детей из одной семьи. Их родители выжили, но находятся в больнице. У мамы – перелом позвоночника, ей предстоит операция. У отца – черепно-мозговая травма.

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Подробнее о трагедии – читайте в материале OBOZ.UA.

Российская ракета убила троих детей

В ночь на 25 мая российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Это была тяжелая ночь для многих регионов, в том числе и для Житомирщины.

В результате атаки в Коростышеве осколки ракеты упали на частный жилой дом семьи Мартынюков. Дом семьи находился на окраине города, возле леса и речки. Под завалами погибли трое детей: 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман. Их родители выжили, но получили серьезные травмы.

У мамы детей – сложный перелом позвоночника, ей предстоит операция. У отца – черепно-мозговая травма. О трагедии первым узнал папа, а маме сообщили немного позже.

"Это многодетная семья. У родителей остались двое взрослых сыновей, они живут отдельно – один в Киеве, а другой во Львове. Всего их было пятеро – четверо сыновей и одна дочка", – рассказал OBOZ.UA Павел Позняков, директор Коростышевского лицея №1, где учились дети.

Роман заканчивал школу и мечтал поступить в вуз

Мама погибших детей много лет работает учителем математики в другой школе, а отец – охранником в садике.

"Дети были очень воспитанными, такими сдержанными, они даже шутили с какой-то мудростью. Двое младших ходили в музыкальную школу, играли на инструментах. Как-то учительница спросила у Стаса: "Ну, когда же ты нам что-нибудь сыграешь?" А он так серьезно ответил: "Вот еще немного усовершенствуюсь и тогда обязательно сыграю". За Тамарой и Стасом очень тянулись одноклассники, скучали по ним, если их не было в школе", – вспоминает директор лицея.

Роман в этом году должен был закончить 11 класс. Его ждал выпускной и школьный вальс. Но его проведут, к сожалению, уже без юноши.

По словам директора лицея, Роман очень любил историю Украины, мечтал связать свою жизнь с общественно-гуманитарными науками. Он готовился к экзаменам и планировал подать документы в как можно большее количество вузов, чтобы иметь возможность выбрать ту профессию, которая ему нравится.

Соседи семьи рассказывают, что погибшие дети были очень добрыми и отзывчивыми. Они всегда приходили на помощь – если кому-то нужно было поднять из погреба картошку, принести воды или же сбегать в магазин.

Сейчас к тому месту, где еще недавно был дом Мартынюков, люди несут цветы, детские игрушки и лампадки. В районе объявлен траур с 25 по 27 мая. В среду, 28 мая, жители будут прощаться с погибшими детьми.

Родители потеряли своих младших детей и остались без крыши над головой. Если кто-то хочет помочь, то может это сделать, перечислив деньги на банку https://send.monobank.ua/jar/8iNfB8UCZz. Номер карты банка – 4441 1111 2430 2153.