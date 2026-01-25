На Земле завершилась магнитная буря, длившаяся с начала года: какие прогнозы дальше

На Земле наконец завершилась затянувшаяся мощная магнитная буря. Чрезмерная активность на Солнце наблюдалась с начала года и была особенно сильной примерно с середины января.

До конца месяца ожидается лишь незначительная геомагнитная активность в последних числах января. Об этом свидетельствует прогноз портала Meteoagent и Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований.

Мощная магнитная буря завершилась

Согласно текущим прогнозам, мощная магнитная буря "красного уровня" наконец завершилась.

На ближайшие три дня специалисты прогнозируют геомагнитную активность по К-индексу в пределах нормы – на "зеленом уровне".

А вот интенсивность вспышек на Солнце как минимум в воскресенье, 25 января, будет держаться в "желтом" диапазоне.

Не слишком сильную геомагнитную активность специалисты ожидают лишь в конце месяца, в период с 28 по 30 января.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мощная магнитная буря на Земле принесла не только ухудшение состояния здоровья и самочувствия для метеочувствительных людей, но и возможность воочию увидеть полярное сияние.

Это впечатляющее природное явление, нетипичное для наших широт, в январе наблюдали практически по всей Украине.

"Аномалия" была вызвана именно экстремальной магнитной бурей, накрывшей планету в 20-х числах месяца.

