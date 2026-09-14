На Запорожском направлении украинские военные хитростью освободили сослуживцев из плена: подробности операции. Фото

На Запорожском направлении украинские военные Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого с помощью хитрости освободили своих сослуживцев, которых на позиции взяли в плен российские оккупанты. Командование установило связь с противником и, применив психологический прием, убедило его отпустить украинских бойцов в обмен на возможность отступить по "зеленому коридору".

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Об операции рассказал командир 9-й роты 3-го механизированного батальона Игорь с позывным "Ряба" на странице бригады в Facebook. По его словам, украинские военные сначала даже не догадывались, что их сослуживцы попали в плен, однако странное поведение бойцов во время восстановления радиосвязи с позицией помогло заподозрить неладное.

Пропала связь с позицией

После ротации на одну из позиций зашли украинские военные. Бойцы работали, удерживали точку и брали российских военных в плен. Однако через некоторое время связь с ними внезапно прервалась.

Командование решило, что военные проводят инженерные работы. Через некоторое время связь восстановилась, но ответы военных показались командованию подозрительными.

"Они говорили все стандартное: „4.5.0" и другие заученные фразы. Но почему-то начали заикаться. Стали закрадываться мысли, что они делают это намеренно и тем самым пытаются нам что-то дополнительно передать", – рассказал "Ряба".

Поэтому командование приняло решение проверить позицию военных и местность вокруг неё с помощью дронов.

Украинскую позицию захватили оккупанты

Разведка с воздуха подтвердила опасения украинских военных: на позицию вошли четверо россиян и взяли украинских бойцов в плен.

В то же время у оккупантов было уязвимое место, которым украинские военные решили воспользоваться. По словам "Рябы", россияне панически боялись украинских дронов: каждый раз, когда замечали в небе "птичку", прятались обратно в блиндаж.

Украинские военные начали искать способ освободить сослуживцев без риска для их жизни. В результате решили сыграть на страхе оккупантов и вступили с ними в переговоры по радиосвязи.

"Мы открыто обратились к россиянам и сказали, что знаем о них. А затем предложили им на выбор три варианта развития событий: либо они сдаются в плен, либо мы ликвидируем всех на позиции вместе со своими бойцами, либо предоставляем им "зеленый коридор" и они возвращаются к себе, но без наших пехотинцев. Конечно, второй вариант мы не рассматривали, это был такой психологический прием, чтобы сыграть на их страхах", – рассказал "Ряба".

Побратимов освободили, оккупанта, который попытался "переиграть" украинских бойцов, ликвидировали

Как и предполагали украинские военные, оккупанты не согласились сдаться в плен. Однако перспектива быть уничтоженными дронами напугала их достаточно, чтобы они выбрали третий предложенный вариант.

В результате трое оккупантов покинули позицию и отошли. В то же время четвертый решил, что сможет перехитрить украинских военных.

Сначала он заявил, что хочет сдаться в плен, и попытался вызвать сострадание, рассказывая о беременной девушке и желании вернуться к ней.

Однако впоследствии оккупант попытался схватить оружие, чтобы убить пленных украинских военных. Эта попытка стала для него роковой – он был ликвидирован командованием бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники взяли в плен группу оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. Захватчики рассказали, что после ударов украинских дронов решили не оказывать сопротивления и сдаться, поскольку российское командование не оставляло им возможности для отступления.

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