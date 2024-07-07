На западе будет немного дождить, а в центре и на юге – Африка: прогноз погоды в Украине на понедельник, 8 июля

После небольшого перерыва в Украину снова придут дожди. В понедельник, 8 июля, осадки прогнозируются на западе нашей страны. Также небольшой дождь возможен на востоке.

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При этом на юге ожидается аномальная жара. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют дождь с грозой в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской и Волынской областях. Также 8 июля дожди возможны в Донецкой и Луганской областях.

На остальной территории Украины будет преимущественно солнечная погода. Самая высокая температура по традиции ожидается в южных регионах.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму столбики термометров в течение дня покажут +32…+37 градусов. Однако в ночное время будет существенно прохладнее – всего +20…+22 градуса.

Жарко будет и в других областях. В Донецкой, Луганской и Харьковской области в первый день недели ожидается до +36 градусов.

Немного ниже температура будет на севере. В Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозируется +29…+32, при этом ночью в этих регионах похолодает до +15.

В центральных областях также будет жарко. В среднем столбики термометров покажут +32…+34. Осадков в этой части Украины синоптики не прогнозируют.

Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

Ранее глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко заснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, употреблении большого количества воды, сохранении покоя и пр.

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