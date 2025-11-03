На Закарпатье возле пунктов пропуска устанавливают бетонные блоки-заградители: в ГПСУ назвали причины

В последнее время чаще встречаются случаи, когда граждане пытаются незаконно пересечь границу, повреждая ограждения и шлагбаумы. Чтобы предотвратить такой прорыв автомобилей через границу Украины, возле пунктов пропуска в Закарпатской области устанавливают бетонные блоки-заградители.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что случаи незаконного пересечения границы случаются как в пунктах пропуска, так и возле них.

"Попытки прорваться через границу не единичны, довольно часто отдельные граждане уже находясь в пунктах пропуска или еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, в том числе повредив шлагбаумы", – отметил спикер.

По словам Андрея Демченко, пограничники совместно со Службой развития и восстановления инфраструктуры Закарпатской ОГА работают над усилением мер безопасности на путях, которые ведут к пунктам пропуска.

"Государственная пограничная служба с теми органами, которые отвечают за обустройство пунктов пропуска, постоянно проводят работу для того, чтобы исключать такие действия", – отметил Демченко.

Вблизи пограничных пунктов пропуска устанавливают бетонные блоки и другие конструкции, которые должны останавливать транспорт в случае прорыва. Также обустраивают средства, благодаря которым машины будут уменьшать скорость на пути к границе.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Предоставленное разрешение на пересечение границы для украинцев в возрасте 18-22 года никак не повлияло на пограничный пассажиропоток. Сейчас пограничники не фиксируют рост нагрузки на границе именно из-за этого разрешения – наблюдаются лишь обычные сезонные варьирования уровней пассажиропотока.

– В Одесской области попытка незаконного пересечения государственной границы с Молдовой завершилась серьезным дорожно-транспортным происшествием. Военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который двигался в сторону границы, и попытка избежать контроля привела к аварии с пострадавшими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!