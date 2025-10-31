В ГПСУ рассказали, что происходит на границе после разрешения на выезд молодежи 18-22 лет

Предоставленное разрешение на пересечение границы для украинцев в возрасте 18-22 года никак не повлияло на пограничный пассажиропоток. Сейчас пограничники не фиксируют рост нагрузки на границе именно из-за этого разрешения – фиксируется только обычные сезонные колебания размера пассажиропотока.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он также отметил, что ГПСУ не ведет отдельный учет пересечения границы гражданами по возрасту.

Что заметили пограничники

"Фактически два месяца и несколько дней действует эта норма, и все это время пограничные наряды обеспечивают оформление мужчин в возрасте от 18 до 22 лет на выезд из Украины во время военного положения. Но ГПСУ не ведет статистики по возрастным категориям, то есть дать оценку, сколько именно граждан Украины в возрасте от 18 до 23 лет пересекли границу за это время, я не могу. Но следует понимать, что от общего пассажиропотока эта категория не составляет большой доли и нагрузки на пассажиропоток она также не несет", – отметил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко добавил, что в целом пассажиропоток меняется в зависимости от сезонов – лето, зима, отпуска и тому подобное. Так, сейчас фиксируется его увеличение из-за каникул в школах.

"Как только закончилось лето, пассажиропоток на границах уменьшался, и это уменьшение продолжалось до каникул в школах. В прошлую пятницу пассажиропоток резко вырос", – объяснил он.

Что предшествовало

Еще в августе правительство Украины приняло постановление, позволяющее мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения.

Позже президент Владимир Зеленский объяснил логику принятого решения. По его словам, этот шаг не снижает обороноспособность государства, зато имеет целью сохранить молодежь для Украины.

Основная цель – не допустить потери поколения молодых украинцев, которые из-за выезда из страны в раннем возрасте теряют связь с Родиной.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно власти Румынии и Польши усложнили путь для украинских граждан в Евросоюз. В частности, ограничения дорожного движения ввели на границе с Польшей и Румынией. В Госпогранслужбе и таможенники Украины советуют украинцам выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска.

