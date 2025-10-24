Авто вылетело в кювет: в Одесской области попытка незаконно пересечь границу завершилась ДТП, есть пострадавшие. Фото

В Одесской области попытка незаконного пересечения государственной границы с Молдовой завершилась серьезным дорожно-транспортным происшествием. Военнослужащие ГПСУ обнаружили автомобиль, который двигался в сторону границы, и попытка избежать контроля привела к аварии с пострадавшими.

Об этом сообщили в ГПСУ. Увидев пограничников, водитель резко ускорился и, не справившись с управлением, перевернулся в кювет.

В салоне иномарки, кроме водителя, находилось еще шесть человек. В результате аварии все они получили повреждения различной степени тяжести. Пограничники оказали пострадавшим первичную домедицинскую помощь и вызвали скорую и полицию.

Предварительно установлено, что мужчины обратились за помощью к администратору одного из телеграмм-каналов, оплатив более 25 тысяч долларов США задатком на криптокошелек. За эту сумму организатор предоставил им машину, которая находилась в определенном месте сбора нарушителей. Внедорожник румынской регистрации имел украинские номера от другого авто.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП. Материалы дел направлены в суд.

Напомним, на Раховщине пограничники вместе с сотрудниками ГСЧС спасли двух мужчин. Они два дня блуждали в горах, потому что хотели попасть в Румынию. На нарушителей составлены административные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили очередную схему переправки уклонистов через границу Украины. Организатор "бизнеса" брал за свои услуги 20 тысяч долларов США.

