На Закарпатье произошел мощный оползень: пострадала одна из автодорог. Фото

На Закарпатье из-за переувлажнения почв наблюдаются оползни. Козырьки камней перекрыли лесную дорогу рядом с курортом Драгобрат, а также пострадала также трасса Мукачево – Ивано-Франковск – Львов.

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОВ Мирослав Билецкий. Специалисты активно работают над расчисткой дорог для восстановления проезда в этом направлении.

"Массивы земли, камни перекрыли лесную дорогу. Силами и средствами филиалов ГП „Леса Украины", заповедника и территориального общества проводится расчистка, чтобы открыть проезд в этом направлении", – отметил Белецкий.

Также пострадала дорога государственного значения Н-09, пролегающая через Мукачево, Рахов, Богородчаны, Ивано-Франковск, Рогатин, Бибрку и Львов.

Кроме того, в селе Лазещина на Раховщине часть дорожного покрытия была разрушена из-за подмывки подпорной стенки.

Белецкий отметил, что в текущем году средств на содержание дорог из государственного бюджета не выделяли вообще. Однако ликвидация последствий требует немедленного финансирования.

"Ликвидация последствий нуждается в неотложном финансировании, ведь если мы не сумеем восстановить автодорогу сейчас, село может остаться отрезанным от других населенных пунктов", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове произошел оползень во время аварийных работ на газопроводе. В результате двое работников газовой службы оказались под слоем земли и погибли.

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