Дым быстро окутал дом: на Николаевщине во время пожара едва не погиб пятилетний мальчик. Фото и видео

На Николаевщине произошел пожар, который едва не унес жизнь пятилетнего мальчика. Из-за возгорания сухой травы пламя быстро распространилось, а сильный ветер занес огонь прямо к жилому дому.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там также показали видео ликвидации пожара.

Детали чрезвычайной ситуации

Загорелся сухостой неподалеку от жилого дома, и из-за сильного ветра огонь быстро распространился, начал стремительно приближаться к двухэтажке. Там в тот момент были мама с ребенком.

Сначала женщина не осознала масштабы опасности, надеясь, что все обойдется. Однако дым быстро заполнил помещение, а огонь подошел очень близко – самостоятельно выбраться было невозможно.

На место происшествия прибыли пожарные, которые быстро вынесли мальчика из дома и оказали ему первую помощь. Малыш остался невредимым, хотя и сильно испугался.

Кроме того, во время пожара пострадал еще один человек, который пытался спасти имущество. Он получил ожоги и сейчас получает медицинскую помощь.

Что предшествовало

В Волынской области во время непогоды молния попала в жилой дом, в котором находилась женщина с тремя малолетними детьми. В помещении возник пожар.

А 12 июля в Запорожье произошел масштабный пожар в жилом пятиэтажном доме, в результате которого пострадали девять человек, среди них трое детей. Огонь охватил балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир, что усложнило тушение и привело к масштабным разрушениям.

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