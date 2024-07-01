На востоке жара, на западе грозы: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 2 июля

Во вторник, 2 июля, погода в Украине будет контрастной. Пока на востоке и в центре будет жара – столбики термометров поднимутся до +37 градусов, на западе страны пройдут сильные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в западных и Житомирской областях будет облачно с прояснениями, пройдут дожди с грозами, днем местами град, шквалы 15-20 м/с.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются сильные дожди, температура воздуха ночью будет 15-20 градусов, а днем 22-27 по Цельсию.

В Винницкой, Киевской и Черниговской областях переменная облачность, ночь пройдет без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью будет 17-22 градуса, днем – 29-34 тепла.

"На остальной территории сухая жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°", – говорится в прогнозе.

Ввиду сильной жары на большинстве территории Украины объявили предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. 2 июля в западных и Житомирской областях пройдут грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях сильные дожди.

Кроме того, из-за значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах из-за загромождения русел и водоотводных канав, формирования значительного местного и склонового стока. В горных районах возможно схождение локальных небольших селевых потоков.

На реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий. В местах прохождения локальных интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Украине ожидается очень жаркая погода, где температура воздуха достигнет +37 градусов. Уже на следующий день – в среду "рекордная" жара ослабнет, но только в некоторых областях.

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