В Украине 'рекордная' жара ослабнет, но только в некоторых областях: синоптик дала прогноз. Карта

Во вторник, 2 июля, в Украине ожидается очень жаркая погода, где температура воздуха достигнет +37 градусов. Уже на следующий день – в среду "рекордная" жара ослабнет, но только в некоторых областях.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Так, 2 июля большинство областей Украины ожидает экстремальная жара с максимальной температурой +32…+37 градусов.

Более всего это касается южных, восточных и центральных регионов, где сохранится сухая погода и высокая пожарная опасность.

В западные области приедет атмосферный фронт, который принесет долгожданное облегчение. Там температура снизится до +23...+27 градусов.

На западе ожидается дождь с грозами. Из-за значительных температурных контраст в зоне атмосферного фронта дожди могут переходить в сильные ливни с возможностью шквалов и града.

В северных областях 2 июля будет еще жарко, однако в Житомирской области температура снизится до +27...+29 градусов, в Киевской области ожидается около +30, а в Черниговской и Сумской областях +31...+33 градуса.

В Житомирской и Киевской областях вечером атмосферный фронт принесет кратковременные грозовые дожди. Черниговская и Сумская области останутся без осадков.

Во вторник будет преобладать юго-западный ветер, который в западных областях сменится северо-западным и может быть порывистым.

В Киеве 2 июля максимальная температура снизится до +30 градусов, в то время как сегодня она будет достигать +31...+34 градуса. Завтра в столице будет сухо, но усилится ветер, что поможет немного облегчить жару. Вечером возможен кратковременный грозовой дождь.

3 июля температура на западе и севере значительно снизится, местами возможны грозы. В западных областях температура может упасть до +18…+22 градусов.

В восточных, южных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой области) жара будет продолжаться, с температурой воздуха, которая будет достигать и превышать +35 градусов.

В июле в Украине ожидается длительный период жаркой погоды, особенно в южных и восточных областях. Уже с первых дней месяца столбики термометров будут там показывать до +37 °С, на западе будет несколько свежее - из-за грозовых дождей и шквалов.

Как сообщал OBOZ.UA, народная синоптика Наталья Диденко отметила, что 1 июля Украина будет одной из самых жарких стран Европы. В Киеве в понедельник +32...+34°С, сухо, без осадков.

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