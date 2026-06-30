На Волыни от удара молнии пострадали семь человек, среди них четверо подростков: что известно об их состоянии

На Волыни семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали из-за удара молнии. Инцидент произошел вечером 29 июня в селе Озеро недалеко от Луцка, когда после сильной жары местность накрыла гроза.

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Инцидент подтвердила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Волынской области. На официальном сайте сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Что известно о несчастном случае

В понедельник в отдельных районах Волыни прошли кратковременные грозы. Непогода сопровождалась резкими порывами ветра: в полиции зафиксировано несколько сообщений о повреждении имущества и один несчастный случай с участием граждан.

В селе Озеро молния ударила вблизи водоема. Из-за этого семь человек потеряли сознание, четверо из них – несовершеннолетние.

"На место оперативно прибыл наряд местной полиции и медики, людей госпитализировали. Полицейские помогали переносить людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия", – рассказали копы.

Пресс-служба добавила, что правоохранители также работали в Луцком и Ковельском районах, где были повреждены помещения и транспортные средства.

Полицейские призвали к осторожности во время непогоды. "По возможности воздержитесь от поездок и пребывания на улице во время грозы и шквального ветра, не укрывайтесь под одиноко стоящими деревьями, вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений. Если вы находитесь возле водоемов, немедленно покиньте берег и найдите безопасное укрытие. Водителям следует соблюдать безопасную скорость, дистанцию и учитывать сложные погодные условия", – напомнили правоохранители об основных правилах.

"В случае чрезвычайных ситуаций или если вам нужна помощь – звоните на линию 102", – заявили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, 29 июня резкий и мощный ураган с грозой также накрыл Львов. Ветер привел к разрушениям: он повалил некоторые деревья, повредил инфраструктуру (в частности сорвал крышу со здания Шевченковской районной администрации и побил окна). Кроме того, в результате удара молнии была госпитализирована 6-летняя девочка.

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