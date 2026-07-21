На Волыни на местах захоронений 1943 года обнаружили останки десятков человек

На Волыни в ходе эксгумационных работ в местах захоронения жертв событий 1943 года археологи обнаружили останки как минимум 38 человек. Исследователи предполагают, что после полного обследования территории количество найденных жертв может увеличиться.

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Эксгумация продолжается при участии польских специалистов и, по предварительным данным, должна завершиться до 7 августа. Об этом говорится на странице "Бюро поиска и идентификации" в Facebook.

"Мы начали вторую неделю работы по вывозу останков в Воля-Островецкая. Текущее состояние работ таково: пока обнаружено не менее 38 человек. По мере расширения расследования места захоронения будет обнаружено больше жертв", – отмечается в сообщении.

Подробности находок

Останки погибших обнаруживаются без определенного порядка. В ходе раскопок не найдено никаких следов гробов или погребальных урн. В то же время на костях зафиксированы многочисленные следы тяжелых механических травм.

В настоящее время специалисты продолжают раскрывать верхний слой захоронения, а эксгумацию останков начнут после завершения их полной идентификации.

Стоит отметить, что ранее доктор исторических наук, представитель Украинского института национальной памяти Ярослав Онищук в комментарии "Суспильному" рассказал об обнаруженных останках 32 человек.

В ходе эксгумаций польские и украинские специалисты также обнаружили личные вещи погибших, среди которых обручальные кольца, бусины, пуговицы, нательные крестики и небольшие иконы.

По словам Онищука, площадь погребальной ямы, где в настоящее время ведутся работы, уже достигла около двух метров в ширину и шести метров в длину.

За ходом эксгумации наблюдают представители Украинского и Польского институтов национальной памяти. После завершения полевого этапа специалисты приступят к детальному исследованию и анализу обнаруженных человеческих останков.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на новое постановление Сейма Польши по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов. В ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог с Польшей, а также выступает за продолжение совместной работы историков, поисковых и эксгумационных миссий.

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