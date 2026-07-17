Сейм Польши одобрил постановление к годовщине трагических событий на Волыни: в МИД Украины отреагировали

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на новое постановление Сейма Польши, принятое по случаю годовщины трагических событий на Волыни 1943–1944 годов. В ведомстве подчеркнули, что Украина рассчитывает на конструктивный и профессиональный диалог с Польшей, а также выступает за продолжение совместной работы историков, поисковых и эксгумационных миссий.

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Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины. В МИД призвали не допустить, чтобы исторические трагедии стали препятствием для современного партнерства между двумя государствами.

Украина напомнила о совместном почтении памяти жертв

В министерстве отметили, что приняли к сведению решение польского парламента и напомнили, что 11 июля украинская сторона на высшем государственном уровне почтила память всех жертв Волынской трагедии.

В ведомстве подчеркнули, что украинские и польские высокопоставленные чиновники совместно почтили память невинно убитых украинцев и поляков как на территории Украины, так и на территории Польши.

Призыв к совместной работе историков

В МИД подчеркнули, что Украина рассчитывает на продолжение конструктивного и профессионального диалога с Польшей, а также на дальнейшее проведение совместных поисковых и эксгумационных работ на территории обоих государств.

В министерстве подчеркнули, что установление исторической правды должно основываться исключительно на научном подходе.

"Боль прошлого не должна разъединять"

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина высоко ценит Польшу как одного из своих ближайших союзников в борьбе против российской агрессии.

"Боль прошлого не должна разъединять народы, объединенные сегодня общими ценностями, общим врагом и общим европейским будущим", – подчеркнули в МИД.

Также украинская сторона заявила, что и в дальнейшем будет придерживаться паритетного подхода в вопросах исторической памяти и призвала к равноправным двусторонним отношениям, взаимного уважения к политике национальной памяти и прагматичного добрососедства ради сильной Украины и сильной Польши.

Напомним, 11 июля на Волыни состоялись мероприятия, посвященные 83-й годовщине Волынской трагедии. К чествованию присоединился министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Поездка польского министра на Волынь состоялась после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за исторической политики.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве 12 июля прошло шествие, приуроченное к годовщине Волынской трагедии, под названием "Волынский марш". Организатором выступила ультраправая партия "Конфедерация польской короны" и ее лидер Гжегож Браун. В самой Польше партию считают пророссийской силой, которая в основном имеет антиукраинские настроения.

"Конфедерация польской короны" — ультраправая, монархически-консервативная партия, выступающая за восстановление монархии, традиционализм и выход страны из ЕС. Ее члены официально посещают мероприятия в российском посольстве в Польше и являются единственными, кто не осуждает войну России против Украины. Лидер партии Гжегож Браун также известен тем, что подстрекал к протестам польских фермеров на границе Украины и Польши, которые вскрывали грузовики и выбрасывали украинское зерно.

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