Навсегда 35: на фронте погиб киевский полицейский Владимир Середюк. Фото

На передовой в боях за Украину погиб киевский полицейский Владимир Середюк. Его жизнь оборвалась 14 июня на позиции вблизи Константиновки Донецкой области, защитнику было 35 лет.

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Об этом сообщили на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook. Владимир погиб вследствие вражеского минометного обстрела.

В полиции рассказали, что Владимир Середюк был родом из Хмельницкой области. С 2009 года он жил и работал в Киеве в подразделениях Министерства внутренних дел.

В 2024 году сержант полиции присоединился к полку особого назначения (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, чтобы защищать государство от врага.

"Не колеблясь, он выбрал путь воина. Владимир находился в очередной боевой командировке в Донецкой области, где выполнял задачи по отпору вооруженной агрессии рф против Украины", – сказано в сообщении.

У правоохранителя остались двое маленьких сыновей 7 и 12 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Орест Билинчук-Портяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 июня.

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