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На вкус как рыба: жареные кабачки в яичном-сметанном кляре

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
744
Рецепт кабачков

Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, их можно просто вкусно пожарить, а также сделать рагу, супы, салаты. Еще их можно готовить на гриле, тушить, мариновать и делать закуски и пироги. 

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Кабачки для блюд

Редакция FoodOboz делится самым быстрым рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из сметаны, муки и соды.

Кабачки в кляре

Ингредиенты: 

  • молодые кабачки

Кляр: 

  • 1 стакан сметаны
  • 3 яйца
  • 1/3 чайной ложки соды
  • мука
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачки кружочками или слайсами, посолите, поперчите. 

Кабачки для блюд

2. Смешайте все для кляра.

Кляр для кабачков

3. Обмокните кабачки в кляр и сразу жарьте с двух сторон до готовности.

Готовые кабачки

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