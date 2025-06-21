На вкус как рыба: жареные кабачки в яичном-сметанном кляре

Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, их можно просто вкусно пожарить, а также сделать рагу, супы, салаты. Еще их можно готовить на гриле, тушить, мариновать и делать закуски и пироги.

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Редакция FoodOboz делится самым быстрым рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из сметаны, муки и соды.

Ингредиенты:

молодые кабачки

Кляр:

1 стакан сметаны

3 яйца

1/3 чайной ложки соды

мука

растительное масло

черный молотый перец

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачки кружочками или слайсами, посолите, поперчите.

2. Смешайте все для кляра.

3. Обмокните кабачки в кляр и сразу жарьте с двух сторон до готовности.

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