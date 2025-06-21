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На вкус как рыба: жареные кабачки в яичном-сметанном кляре
Если вы хотите вкусно приготовить кабачки, их можно просто вкусно пожарить, а также сделать рагу, супы, салаты. Еще их можно готовить на гриле, тушить, мариновать и делать закуски и пироги.
Редакция FoodOboz делится самым быстрым рецептом очень вкусных жареных кабачков в кляре из сметаны, муки и соды.
Ингредиенты:
- молодые кабачки
Кляр:
- 1 стакан сметаны
- 3 яйца
- 1/3 чайной ложки соды
- мука
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачки кружочками или слайсами, посолите, поперчите.
2. Смешайте все для кляра.
3. Обмокните кабачки в кляр и сразу жарьте с двух сторон до готовности.
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