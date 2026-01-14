На улице было 10 градусов мороза: в Черновцах ветерана попросили покинуть зал ожидания вокзала ночью, разгорелся скандал

В Черновцах случился неприятный инцидент с военнослужащим, которого попросили покинуть зал ожидания автовокзала, потому что он не работает ночью. Виталий Пастул возвращался домой из Купянска и в облцентр добрался только вечером.

В ту ночь было около 10 градусов мороза, чтобы дождаться утреннего автобуса, военному пришлось одалживать деньги на ночлег. Подробности истории собрали журналисты "Общественное Черновцы".

Первым об инциденте на Центральном автовокзале в Черновцах рассказал ветеран Константин Костащук, свидетель событий. По его словам, и возвращавшшегося домой из Купянска Валерия Пастулу и других людей сотрудники автовокзала попросили покинуть зал ожидания, потому что ночью он не работает. Денег на то, чтобы переночевать где-нибудь, у защитника не было.

"Ужас — это то, что я увидел на автовокзале в Черновцах. Представьте себе: ты едешь из Купянска в Новоднестровск. По разным причинам в кармане всего 100 гривен. Приезжаешь вечером на вокзал. Есть возможность добраться маршруткой до Новоднестровска только утром. Садишься в зале ожидания и ждешь. Но в 21:30 тебя просят выйти, потому что зал закрывают", – написал Костащук.

Как рассказал сам Валерий Пастула журналистам "Суспільного", он ехал из Купянска, где находился по личным причинам. В Черновцах был одет в военную форму и ждал утренний рейс в Новоднестровск: из-за задержек в дороге в облцентр мужчина добрался около 19:00 и на последнюю маршрутку не успел. Поэтому вынужден был ожидать следующий рейс в Новоднестровск, который должен был отправляться в 8 часов утра.

Военнослужащий признается: если бы не сильный мороз – он бы переночевал где-нибудь на скамейке.

"Меня попросили выйти с автовокзала. Там еще были люди. Мы просили, чтобы нас просто оставили в зале переночевать. Если бы еще было лето, я бы ничего не говорил, но тогда было около 10 градусов мороза. Я почти всю Украину проехал — и железнодорожными, и автовокзалами — такого еще не встречал", — рассказал Валерий Пастула.

Руководитель Центрального автовокзала Черновцов Ольга Кривохыжая, работает вокзал с 05:30 до 21:30, когда отправляется последний рейс. В остальное время зал ожидания закрыт. И оставлять людей ночевать в закрытом помещении, по словам Кривохижой, сотрудники автовокзала не могут: там расположены и камеры хранения, и магазины.

"У нас режим работы не предусматривает ночного пребывания пассажиров в зале ожидания – я не могу это оплачивать. У нас есть круглосуточная охрана, вы можете находиться на территории автовокзала. Зал ожидания в это время закрыт", - говорит она.

Кривохыжая рассказала, что в тот день, когда диспетчер объявил о закрытии зала – военнослужащий покинул помещение. С просьбой о помощи он к сотрудникам не обращался. Руководитель автовокзала добавила, что в здании есть платный хостел.

"Я уверена, что если бы военнослужащий обратился к диспетчеру, ему могли бы помочь и поселить хотя бы за частичную оплату", - подчеркнула Кривохыжая.

Пообщались журналисты также со старшим диспетчером Центрального автовокзала Черновцов Лидией Свиридюк. Она рассказала, что пассажиры, вынужденные ждать рейс до утра, часто обращаются за справочной информацией. Летом люди нередко ждут прямо на перроне. Зимой им предлагают альтернативу.

"В том случае, если человеку нужно ждать до утра, мы предлагаем хостел. У нас на втором этаже есть хостел – номер телефона и все реквизиты размещены на платформе и высвечиваются", – говорит Свиридюк.

По данным "Общественного", с 2023 года в Черновцах также работает бесплатный хостел для военных, который может разместить 10 человек сроком до суток. Однако о нем военнослужащий не знал, а объявлений об этом хостеле на вокзале не было "из соображений безопасности".

"Действуют строгие правила поведения: пребывание — не более суток и запрет на употребление алкоголя. Хаб-хостел дает возможность обогреться, выпить чаю или кофе, разогреть пищу и воспользоваться душем. Информацию о местонахождении хаба не разглашаем из соображений безопасности, поэтому все контакты по хостелу предоставляются только по телефону или во время личной встречи в Черновцах", – рассказал заместитель председателя общественной организации "Тактическая группа 4.5.0" Богдан Колесниченко.

В ОО "Тактическая группа 4.5.0" также сообщили контакты для военных, нуждающихся в помощи в подобных случаях:

+380 (95) 928 72 03;

+380 (99) 754 99 81;

+380 (99) 043 22 56.

