На Украину надвигаются дожди с грозами и похолодание: синоптики рассказали, где испортится погода

В Украине в первый день новой недели, 18 августа, жара останется лишь на юге и юго-востоке. Дожди (возможно, с грозами) будут идти в большинстве центральных, Харьковской, Одесской и Николаевской, ночью – в Закарпатской, Киевской, Сумской областях.

Видео дня

На остальной территории без осадков. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Какой будет погода в понедельник, 18 августа

Синоптики ожидают северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит примерно +11...+16, а днем +19...24 градуса. На юге и юго-востоке страны ночью тоже будет свежо, +14...+19 градусов, но днем термометры покажут высокие показатели – в диапазоне +27...+32.

Кратковременный дождь и гроза местами пройдут в центе, в Харьковской, Одесской, Николаевской областях (ночью также в Закарпатской, Киевской, Сумской областях).

В Киеве 18 августа УкрГМЦ прогнозирует погоду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью в диапазоне +14...+16, днем +21...+23 градусов.

По всей стране (кроме Черновицкой, Киевской, Закарпатской областей) – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!