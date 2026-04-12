На Сумщине подорвался на российской мине 17-летний подросток

В Шосткинском районе Сумской области 17-летний подросток подорвался на вражеской мине. Это произошло в Хутор-Михайловской громаде, откуда парня эвакуировали еще в прошлом году.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров. Он отметил, что парня уже прооперировали, но теперь надо везти в больницу "Охматдет".

Подробности инцидента

"Вблизи пограничного села в Хутор-Михайловской общине 17-летний парень на мотоцикле наткнулся на взрывное устройство", – отметил чиновник.

Глава ОВА пояснил, что ранее подростка эвакуировали из общины, однако он приехал туда на Пасху.

"Была значительная кровопотеря. Медики провели сложную операцию", – отметил Григоров и добавил, что подростка уже готовят к перевозке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.

"Призываю жителей приграничья быть осторожными. Территории остаются заминированными и опасными. Важно: не возвращайтесь в приграничные населенные пункты, откуда объявлена эвакуация", – подчеркнул Григоров.

О чем речь

Хутор-Михайловский расположен в северной части Сумской области, в 45 км от райцентра и в 191 км от областного центра. Люди еще не успели привыкнуть к "новому" названию поселка – ранее это была община "Дружба", однако в 2024 году ей вернули первоначальное название. Поселок известен своими месторождениями мела, мергеля, торфа, суглинка, песка, глины и фосфоритов.

"Дружба" была оккупирована россиянами 25 февраля 2022 года. В начале апреля того же года поселок был освобожден. Но он, как и другие населенные пункты Шосткинского района постоянно атакуются российскими беспилотниками, ствольной и реактивной артиллерией и тому подобное.

Еще в июле 2022 года Дружбовская громада была признана "территорией, где ведутся военные (боевые) действия". Соответственно, в громаде началась эвакуация.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный инцидент произошел в Херсоне, где легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате инцидента пострадала семья из четырех человек, причем среди пострадавших – двое детей.

