Продолжается эвакуация из 213 населенных пунктов: сколько жителей выехало из опасных районов Сумщины

На этой неделе более 400 жителей приграничных громад Сумщины, среди них 26 детей, покинули свои дома из-за постоянных вражеских атак. Люди собрали самое необходимое и отправились на более безопасные территории - большинство из них из Сумского и Шосткинского районов.

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Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров. По официальным данным, в целом эвакуации подлежит население из 213 населенных пунктов Сумщины.

Уже более 60% жителей этих территорий выехали. Из 60 сел и городов, где эвакуация еще продолжается, некоторые уже полностью опустели – там не осталось ни одного жителя.

Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая глава Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что нет оснований для эвакуации из города Сумы. Впрочем, ситуация на границе области со страной-террористом Россией остается напряженной, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что областная власть находится в постоянной координации с военным командованием. И все решения принимаются вовремя и ответственно.

До этого, аналитики Института изучения войны указывают на то, что оккупационные силы РФ активизируют усилия по расширению линии фронта на севере Сумской области. Они намерены продвигаться тремя осями наступления на север и северо-восток от города Сумы.

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