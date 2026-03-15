На Прикарпатье спасатели ГСЧС созвали священников, чтобы те в церквях донесли до людей опасность поджогов сухой травы. Фото

В Коломые Ивано-Франковской области спасатели провели встречу с духовенством Коломыйской епархии УГКЦ. Священников попросили помочь донести до людей важную информацию об опасности поджогов сухой растительности и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. Во встрече приняли участие правящий архиерей Коломыйской епархии владыка Василий Ивасюк, епископ-помощник владыка Петр Голиней и духовенство епархиальной курии.

Во время нее спасатели отметили, что в природных экосистемах растет количество пожаров. С начала 2026 года на территории Ивано-Франковской области зарегистрировано 283 пожара в экосистемах, огнем уже уничтожено 14 га сухой растительности. Вследствие пожаров один человек травмирован и один погиб, огонь перекидывался на хозяйственные помещения.

Спасатели также сообщили, что для выявления поджигателей в каждой громаде работают оперативные группы, в состав которых входят работники ГСЧС, Национальной полиции, лесной охраны, представители муниципалитета и органов местного самоуправления. С начала года 46 человек уже привлекли к административной ответственности за сжигание сухой растительности.

В ГСЧС напомнили, что за самовольное выжигание сухой растительности предусмотрена ответственность. Нарушителям грозит штраф от 3060 до 6120 гривен.

Спасатели выразили надежду, что через священнослужителей важную информацию об опасности поджогов сухой травы и их последствиях удастся донести до жителей громад и это поможет уменьшить количество пожаров в природных экосистемах.

