На Прикарпатье прошли традиционные соревнования лошадей-тяжеловозов: полиция расследует жестокое обращение с животными. Видео

В течение 24–25 января в селе Пороги Ивано-Франковской области состоялись традиционные конные соревнования в рамках фестиваля "Лошади Бойковщины". После мероприятия в социальных сетях распространили видео, на котором зафиксировано, как лошадей заставляют тянуть тяжелую древесину, а рядом размахивают кнутами. Зоозащитники заявили о возможном жестоком обращении с животными и обратились в полицию.

Видео с инцидентом обнародовали представители зоозащитной организации UAnimals на своей странице в Facebook. В заметке они отметили, что увиденное вызвало шок и возмущение, и отметили недопустимость такого отношения к животным. По словам зоозащитников, обращение в полицию уже подали неравнодушные граждане, а также сама организация.

Реакция зоозащитников

В комментарии к видео представители UAnimals заявили, что на кадрах видно, как лошадей заставляют тянуть тяжелую древесину и бьют. Они отметили, что не считают это развлечением или традицией, а расценивают как жестокость и издевательство над животными. В сообщении также указано, что организация подает отдельное заявление в полицию с требованием надлежащего реагирования.

В то же время в заметке говорится, что волонтер Анжелика Лещенко якобы сообщила: правоохранители, которые выезжали на место, не увидели фактов жестокого обращения с животными. Эта информация стала еще одним поводом для публичной дискуссии вокруг события.

Председатель союза ветеранов Солотвинской общины "Краснопольское братство" Василий Хрептюк в комментарии Общественному рассказал, что фестиваль организовали ветераны. По его словам, во время мероприятия проводили соревнования между лошадьми, также животных можно было сфотографировать или приобрести. Отдельно он отметил, что во время фестиваля собирали средства для военных.

По словам Хрептюка, в мероприятии участвовали лошади тяжеловозной породы, а одним из главных условий был запрет бить животных. Он заверил, что больных лошадей на фестивале не было, а каждый владелец нес ответственность за свое животное. Василий Хрептюк также пояснил, что на видео, которое распространяется в сети, кнутом якобы не били лошадей, а лишь щелкали им по земле, чтобы животные слышали звук позади.

Проверка полиции

В полиции Ивано-Франковской области заявили, что начали проверку информации о возможном жестоком обращении с животными во время фестиваля в селе Пороги. Правоохранители отметили, что обнаружили в социальных сетях видео с соревнований лошадей-тяжеловозов, на котором зафиксировано, как животные на скорость тянут тяжелые бревна деревьев.

В сообщении полиции говорится, что на обнародованных кадрах видно людей, которые находятся рядом с лошадьми и размахивают кнутами, ударяя ими по земле. Также в полицию поступили официальные обращения от представителей зоозащитных организаций относительно возможного нарушения законодательства в сфере защиты животных.

По факту происшествия в селе Пороги правоохранители начали уголовное производство. Следственные действия открыты по статье 299 Уголовного кодекса Украины, которая касается жестокого обращения с животными. Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция уточнила, что соревнования проходили 24–25 января на территории Ивано-Франковской области. Во время проверки правоохранители анализируют видеозаписи, распространенные в социальных сетях, и обрабатывают обращения, полученные от граждан и зоозащитников. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников мероприятия.

Реакция общества

Событие в Порогах вызвало широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи активно обсуждают увиденное на видео и высказывают разные мнения о допустимости таких соревнований в современных условиях. Часть авторов поддерживает позицию зоозащитников, другие же становятся на сторону организаторов и настаивают на том, что соревнования имеют давнюю традицию и не предусматривают насилия над животными.

В то же время обсуждение сопровождается призывами к более четкому контролю за проведением подобных мероприятий. Пользователи обращают внимание на необходимость соблюдения правил обращения с животными и прозрачности действий организаторов, особенно когда события имеют публичный характер.

