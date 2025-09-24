В Чернобыльской зоне спасли величественного лесного красавца из смертельной ловушки. Видео

В Чернобыльской зоне специалисты спасли самца оленя благородного, который попал в ловушку. Лесной красавец запутался рогами в сетке и не мог освободиться самостоятельно.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Благодаря действиям людей, животному не был нанесен вред.

Что известно

Как рассказали в заповеднике, во вторник, 23 сентября, в 11:38 поступила информация о том, что на территории Опачицкого ПНДВ, недалеко от села Ивановка запутался дикий олень.

"Работники мгновенно среагировали и отправились на место происшествия. Благодаря быстрым и слаженным действиям животное удалось осторожно освободить, не нанеся ему никакого вреда. Такие случаи еще раз напоминают нам, насколько важна ежедневная работа команды Заповедника. Спасибо всем работникам за профессионализм и заботу о дикой фауне Чернобыльского заповедника!", – говорится в сообщении.

На опубликованном пресс-службой видео можно увидеть, что лесной красавец запутался рогами в сетке. Специалисты Заповедника освободили животное из ловушки, после чего олень прыгнул в реку и поплыл на другой берег.

Исследование Зоны

Ранее в Чернобыльской зоне ученым удалось зафиксировать присутствие редкого и крайне осторожного жителя украинского Полесья. Бурый медведь, а речь идет именно о нем, находился в поисках пары.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне отчуждения специалистам удалось сфотографировать змеееда. Эта птица является редкой и внесена в Красную книгу Украины.