На Прикарпатье полицейские требовали взятку у модели OnlyFans: чем закончилась история

Полицейские из Ивано-Франковской области Мирослав Рожко и Николай Калинчук требовали тысячу долларов взятки за закрытие уголовного производства против модели OnlyFans. Сообщалось, что их якобы хотели поймать с поличным работники СБУ, однако в конце концов для правоохранителей из Городенки все это дело закончилось увольнением из полиции.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на ответ Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области на запрос народного депутата Ярослава Железняка.

Подробности дела

Журналисты 20 октября опубликовали материал о том, как работники полиции с Прикарпатья требовали взятку за закрытие уголовного производства по статье 301 Уголовного кодекса (изготовление и распространение порнографического контента) у Анжелы (имя изменено по просьбе женщины – Ред.) – модели OnlyFans.

Было установлено, что одним из полицейских был Мирослав Рожко. Другого сотрудника полиции звали Николай и женщина предположила, что это Николай Стойко. Однако, как выяснялось по результатам внутреннего расследования полиции, им оказался другой работник – Николай Калинчук.

Работникам СМИ удалось получить запись разговоров, в которых вышеупомянутые работники полиции намекали женщине на взятку, а также запись разговора, в котором Рожко прямо назвал сумму, необходимую за закрытие уголовного производства.

Так, на записи можно услышать следующее:

— (Р): Говорил смотреть вам по приговорам. Но я думаю, вам тысячу точно надо дать.

— (А): Угу, тысячу долларов.

— (Р): Да-да.

О вымогательстве взятки полицейскими Анжела сообщила представителям других правоохранительных органов и народным депутатам, которые выступают за декриминализацию изготовления взрослого порно. В частности – автору соответствующего законопроекта Ярославу Железняку.

"Как удалось узнать ЭП, кейсом Анжелы согласились заняться работники отдела "К" Службы безопасности Украины (СБУ) и они готовы были поймать полицейских с поличным. Представители СБУ даже успели проинструктировать женщину о том, как нужно вести себя и что говорить, чтобы они могли засвидетельствовать факт вымогательства взятки. Однако поймать полицейских не удалось. Через некоторое время они перестали выходить на связь с Анжелой", – сказано в сообщении.

Дальнейшая судьба полицейских

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, в ходе "полного, всестороннего и объективного расследования дисциплинарной комиссией" было принято решение об увольнении двух полицейских, которые требовали взятки у модели OnlyFans за закрытие уголовного производства за изготовление и распространение порнографии.

В частности, уволили заместителя начальника отделения полиции – начальника следственного отделения ОП № 2 (г. Городенка) подполковника полиции Рожко Мирослава Владимировича и начальника сектора криминальной полиции ОП № 2 (г. Городенка) майора полиции Калинчука Николая Васильевича.

"Командировка или перевод указанных работников в другие подразделения Национальной полиции не осуществлялся", – отметили в полиции.

В то же время дисциплинарная комиссия установила непричастность к случаю взяточничества Стойко Николая Ярославовича.

"В соответствии со статьями 11 и 12 Дисциплинарного устава Национальной полиции, полицейские независимо от должности и специального звания несут дисциплинарную ответственность за нарушение служебной дисциплины, а совершение действий или бездействия, подрывающих авторитет полиции или выходящих за пределы служебных полномочий, расценивается как дисциплинарный проступок", – говорится в ответе полиции.

