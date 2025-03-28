На Прикарпатье наказали учителя, копнувшего восьмиклассника во время урока

В Ивано-Франковской области суд оштрафовал учителя физкультуры, который на уроке копнул ногой ученика восьмого класса. Инцидент произошел в Кобаковском лицее имени Марка Черемшины 11 декабря 2024 года.

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Косовский районный суд принял решение назначить педагогу наказание – штраф в размере пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен). Об этом пишет Суспільне со ссылкой на данные Единого государственного реестра судебных решений.

Так, учителя признали виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).

В материалах дела сказано, что ученик 8 класса находился на уроке физической культуры в спортивном зале, где с другими учениками "совершали баловство, а именно вошли в подсобное помещение учителей без какого-либо разрешения".

В это время учитель вошел в спортивный зал и прогнал детей из подсобного помещения.

После этого между учеником и учителями возник конфликт, во время которого педагог "ухватил его за плечо и нанес один удар своей ногой в участок копчика".

У школьника диагностировали ушиб мягких тканей копчика, относящийся к легким телесным повреждениям.

В ходе судебного заседания, как говорится в постановлении, педагог признал свою вину и просил суд строго его не наказывать.

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