На Прикарпатье на порог больницы подбросили новорожденную девочку: медики рассказали о ее состоянии. Видео

В Надворной посреди дня у входа в больницу обнаружили новорожденную девочку. Ребенок был аккуратно завернут в белое одеяло и оставлен без документов. Малышку сразу перенесли внутрь и начали согревать.

Об инциденте рассказали медики Надворнянской больницы в комментарии местной телерадиокомпании. Журналисты также побывали в медучреждении и пообщались с персоналом, который оказал девочке первую помощь.

Врач – Александра Семанюк отметила, что ребенка сначала заметили в одеяле возле служебного входа. Младенца занесли в ординаторскую, согрели специальным прибором, надели шапочку и обернули теплее. По оценкам неонатологов, роды произошли вне медицинского учреждения. Вес девочки составляет 2,780 кг, рост – 50 см, состояние стабильное и в целом удовлетворительное. Медики дали новорожденной имя Анна и готовят к переводу в областную детскую больницу.

Работники больницы отмечают, что ребенок был чистым и ухоженным, но имел охлажденные ножки. Медики отмечают, что помощь была оказана сразу и в полном объеме. Иван Миланюк, представитель больницы, сообщил, что за почти тридцатилетний опыт это первый подобный случай. Правоохранители уже устанавливают личность матери или человека, который оставил ребенка, а служба по делам детей ищет безопасное место для дальнейшего пребывания Анны. Врачи добавляют, что найти малышку в лечебном учреждении — это шанс, благодаря которому девочке сразу смогли оказать необходимую помощь. Горожане, узнав о происшествии, выразили готовность поддержать младенца, впрочем медики отмечают, что всем необходимым ее уже обеспечено.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Вишневец на Тернопольщине произошел резонансный случай: вблизи заброшенного магазина был найден брошенный младенец. После обнаружения малыша полицейские направили на место следственно-оперативную группу.

