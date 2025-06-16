На Полтавщине суд оштрафовал мужчину за то, что не пускал пьяную женщину домой: всплыли детали дела

На Полтавщине мужчина не пускал домой женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ее оскорблял. В конце концов, потерпевшая вызвала полицию.

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Об этом сообщает "Кременчугская газета". По результатам рассмотрения дела, Козельщинский районный суд признал гражданина виновным в совершении психологического насилия и назначил ему штраф в размере 340 гривен.

Согласно материалам дела, обвиняемый совершил психологическое давление на женщину, ограничил ее доступ к жилью и высказывался в ее сторону нецензурно. На судебном заседании стороны предоставили противоречивые объяснения. Мужчина отрицал обвинения и заявил, что не употреблял оскорбительных слов и не впустил сожительницу из-за ее алкогольного опьянения.

Потерпевшая же рассказала, что в тот день была на праздновании дня рождения сына знакомой, что вызвало недовольство мужа. Когда она вернулась домой, то обнаружила закрытую дверь, а из окна, по ее словам, звучали нецензурные слова, после чего она вызвала полицию. Несмотря на то, что после инцидента пара якобы примирилась, суд признал наличие признаков психологического насилия и постановил наложить административное взыскание.

Предоставленные полицией доказательства подтвердили факт совершения правонарушения, в протоколах зафиксировано нецензурную лексику, психологическое давление и создание искусственных препятствий для доступа женщины в помещение. Впрочем, обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что конфликт возник из-за того, что его сожительница вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия) и наложил на него штраф в размере 340 гривен. Поскольку правонарушитель является лицом с инвалидностью II группы, судебный сбор с него не взимали.

Напомним, в Винницкой области мужчина получил четыре боевые повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание служить он объяснил тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его на службу по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Винницкой области мужчина получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. Свою вину гражданин признал частично. Он также заявлял, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы.

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