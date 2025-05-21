Заявлял, что не согласен с выводами ВВК: на Виннитчине мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Винницкой области мужчина получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. Из-за этого он предстал перед судом.

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Свою вину гражданин признал частично, заявив, что не согласен с заключением военно-врачебной комиссии. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, пишет со ссылкой на приговор Барского районного суда Винницкой области ТСН.

Как установил суд, мужчина в течение октября-ноября прошлого года получил три повестки, однако уклонился от мобилизации. Сам гражданин свою вину признал частично.

"Подтвердил получение повесток. Сказал, что не прибыл по повесткам, поскольку не согласен с заключением врачебной комиссии о его пригодности к военной службе. Указал, что он имеет ряд заболеваний, а комиссия не провела тщательное обследование", – говорится в материалах суда.

Несмотря на несогласие с вердиктом ВВК, гражданин признал, что "вывод комиссии не оспаривал, на стационарном лечении последний раз находился более 10 лет назад после травмы, когда была сломана нога".

В своем последнем слове обвиняемый заявил, что признает свою вину. Он просил не лишать его свободы, отметив, что предпочитает пойти на военную службу.

Из материалов дела следует также, что мужчина ранее имел судимость, после освобождения он женился на женщине, которая воспитывает 4 детей, однако суд не установил, что несовершеннолетние находятся на содержании подсудимого, поскольку мужчина нигде не работает.

"Относительно сообщения обвиняемым о наличии у него желания вместо отбывания наказания в виде лишения свободы идти на военную службу, то суд отмечает, что законом предусмотрена замена наказания в виде лишения свободы на военную службу по ходатайству осужденного", – говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой области мужчина уклонился от мобилизации после двух повесток - и предстал перед судом. Он назвал себя "свидетелем Иеговы" и заявил, что брать в руки оружие ему не позволяет вера. Суд аргументы не убедили: мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

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