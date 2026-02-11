Житель Харьковщины уклонился от мобилизации и скрывался от суда два года: чем все кончилось

В Харьковской области суд отправил на три года в тюрьму мужчину, который отказался проходить военную службу по мобилизации. Фигурант дела два года скрывался от правоохранителей, поэтому был объявлен в розыск.

После задержания в январе 2026 года его приговорили к реальному сроку. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Подробности дела

По информации прокуроров, в январе 2024 года житель села Марьино (ныне Затишное) Богодуховского района прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы. Никаких жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал и выводы медицинского осмотра не обжаловал.

После этого ему была вручена повестка о вызове в Богодуховский РТЦК и СП, однако в установленное время в воинскую часть он не явился. Впоследствии мужчина в письменном виде отказался от прохождения военной службы.

В январе 2024 года прокуроры направили в отношении него обвинительный акт в суд. Впрочем, обвиняемый систематически игнорировал судебные заседания и скрывался. К нему пять раз применялся повод, однако выполнить его не удалось. После этого мужчину объявили в розыск.

В январе 2026 года стражи порядка задержали мужчину, с тех пор он находился под стражей. При публичном обвинении прокурорами Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Приговором суда он приговорен к трем годам лишения свободы.

