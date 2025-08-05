На Львовщине в лагере отдыха массово отравились дети: что известно об их состоянии

В детском лагере Friendly Camp в селе Тухля Стрыйского района Львовской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели, по состоянию на вечер вторника, 5 августа, по меньшей мере 32 человека (среди которых большинство несовершеннолетних).

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проинформировала о проведении эпидемиологического расследования. Оно необходимо для выяснения источника инфекции, причин и условий возникновения вспышки.

Подробности о состоянии детей

По данным "Суспільного", пациентов с симптомами отравления начали госпитализировать ночью 5 августа, задействовав медучреждения в Стрые, Дрогобыче, Львове и Сколе.

Гендиректор Львовского облцентра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко сообщила, что дети начали жаловаться на плохое самочувствие (тошноту, боль в животе, рвоту и понос) в понедельник, 4 августа.

По состоянию на 5 августа состояние госпитализированных медики оценивали как средней тяжести, но с положительной динамикой.

Заведующий инфекционным отделением Стрыйской городской объединенной больницы Андрей Бабяк рассказал, что отравились несовершеннолетние (и по меньшей мере двое сопровождающих) из Киева, Кривого Рога, Днепра, Ивано-Франковска и других городов.

"Повышенная температура до 38 градусов, рвота многократная, у некоторых по пять, но есть дети, у кого было более 20 раз, у части детей – диарея. Ночью им была оказана первая помощь, сейчас состоялся процесс диагностики, отобран материал на бактериологическое обследование, отобраны клинические и биохимические анализы и проводится дезинтоксикационная терапия", – уточнил Бабьяк.

Жалобы на Friendly Camp

Юлия Петина – мама девочек, которые отдыхали в частном лагере – рассказала, что о Friendly Camp они узнали из Instagram. Дочкам стало плохо на второй день отдыха.

"Нам обещали пятиразовое питание, шведский стол – оно так и было. Но буквально на следующий день детям стало плохо, начали болеть животы. Потом уже начались рвота, диарея...

Администрация никак не коммуницировала. Вся коммуникация шла через старшую дочь. Муж в конце концов смог дозвониться до одной из администраторов. Она сказала, что "все под контролем, не волнуйтесь, медсестра за всеми детьми присматривает". Но подружка была на месте, позвонила и говорит, что медсестра не справляется, скорую вызывать отказывались. И уже подружка сама вызвала скорую, полицию. И уже после этого начали приезжать скорые и забирать в разные больницы", – заявила женщина.

Екатерина, у которой в лагере отдыхали сын и дочь, сразу отправилась к детям, когда узнала об инциденте.

"По дороге, пока ехала, я писала администраторам лагеря, но мне никто не ответил. Пока ехала, я не понимала, скольким детям уже плохо и что творится с моей дочкой. Я считала, что с сыном все нормально, потому что никто ничего не сообщил. Когда я приехала, обнаружила, что старшему ребенку уже лучше, а вот младший лежит в кровати. У него неоднократно была рвота, к нему никто не подходил, не оказывал помощь, и он был такой не один", – пожаловалась мать.

Другие дети рассказали женщине, что звали вожатых, но те не пришли. Екатерина пошла в кабинет медсестры и увидела где-то 10-12 больных: кто-то был в кабинете, кто-то в коридоре.

"Дети уже блевали в коридорах, потому что они не успевали добегать до туалета. Это я видела то, что было на первом и на втором этажах. Но там, кажется, четырехэтажное здание. Большие дети даже не спускались к медику, потому что она не успевала их обслуживать", – заявила женщина, добавив, что сразу вызвала скорую помощь и правоохранителей.

Медик ей рассказала, что к ней с жалобами на самочувствие самостоятельно обратились 37 человек. Сколько всего несовершеннолетних отравились, она не знала.

"То есть у нее уже 37, а скорую не вызвали! Она сказала, что администрация не позволила ей вызвать скорую, хотя она им говорила неоднократно... Когда я там была, то скорые приезжали одна за другой. Сначала в одну скорую паковали по 10-12 детей, сначала забирали тяжелых. Мы уехали оттуда, когда уже пятая или шестая скорая поехала. В больницах, которые были ближе, мест не было", – сообщила Екатерина.

Как писал OBOZ.UA, ранее вспышка массового отравления произошла в городе Калиновка Винницкой области . После употребления шаурмы в больницу попали 25 человек, среди которых семеро детей.

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