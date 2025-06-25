На Львовщине умер экс-руководитель ТЦК, уволенный из-за необоснованных миллионных активов. Фото

В возрасте 59 лет умер бывший руководитель Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) Сергей Бабич. Его не стало в понедельник, 24 июня.

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Об этом пишет LVIV.MEDIA со ссылкой на городского голову Самбора Юрия Гамара. По словам чиновника, причиной смерти Бабича стал инсульт.

Ранее полковник Сергей Бабич, экс-начальник Самборского РТЦК и СП, оказался в центре внимания из-за своего роскошного имущества, стоимость которого значительно превышала его официальные доходы.

За 2023 год Бабич задекларировал 6,4 млн грн, шесть квартир во Львове и Киеве, две кладовые, два паркоместа, автомобиль Lexus RX 350 2021 года выпуска, несколько земельных участков и жилые дома. Часть имущества он оформил на дочь-студентку, а большинство недвижимости было записано на его жену.

Бабич указал 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело проверку и обвинило мужчину в приобретении необоснованных активов на более 4,4 млн грн.

НАПК передало материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с целью дальнейшего обращения в суд для взыскания этого имущества в доход государства. На момент проверки Бабича уже уволили с должности, однако в то время его декларация еще оставалась действующей.

Публичная информация о результатах судебного разбирательства или решения САП на данный момент отсутствует, отмечает LVIV.MEDIA.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня в городе Звенигородка Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ТЦК и СП. Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Черновола наехал на 54-летнюю женщину-велосипедистку, после чего скрылся с места происшествия.

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