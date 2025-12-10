На Львовщине снова напали на группу оповещения ТЦК при исполнении должностных обязанностей: все подробности

Сегодня на Львовщине гражданин мобилизационного возраста напал на военнослужащего группы оповещения ТЦК во время проверки документов. Инцидент произошел в присутствии сотрудника полиции, когда мужчина пытался избежать установления личности и нанес военному травмы предметом, похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток. Пострадавшего госпитализировали, и врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает.

О происшествии в Facebook сообщило Оперативное командование Запад, подчеркнув, что группа действовала в рамках действующего законодательства и в сопровождении полиции. В сообщении указано, что правоохранительные органы уже проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства нападения: по словам военных, мужчина проявил необоснованную агрессию, как только понял, что его личность будет установлена.

Распространение агрессии

В командовании напомнили, что этот случай произошел менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий погиб от ножевого ранения во время аналогичной проверки. Два инцидента подряд вызывают даже большую тревогу, чем отдельные случаи. Это создает впечатление опасной тенденции.

В обеих ситуациях граждане сознательно игнорировали законные требования, пытались убежать от установления личности и прибегли к физическому насилию. В командовании говорят: такие действия представляют прямую угрозу для жизни военных и полицейских, которые работают в рамках своих полномочий в период военного положения.

Последствия безответственности

В военных обращают внимание, что информационные воздействия последних лет – в частности нормализация уклонения, распространение мемов о мобилизации, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация – сформировали среду, в которой агрессия против представителей сил обороны некоторым гражданам кажется оправданной или даже героической. Именно это, по их словам, и приводит к реальным нападениям.

Командование призывает граждан к ответственному поведению, напоминая: любое нападение на военных или правоохранителей является уголовным преступлением и будет иметь последствия. В армии добавляют, что внутренняя агрессия во время войны неприемлема, ведь Вооруженные силы не могут воевать сразу на два фронта – против внешнего врага и одновременно против собственных граждан, которые сознательно нарушают закон.

Оперативное командование Запад отмечает, что продолжает выполнять все возложенные на него задачи и ожидает от местных властей и общественности взаимодействия и поддержки, особенно в вопросах соблюдения законодательства.

