На Львовщине рыбак провалился под лед: спасти мужчину не удалось. Фото

Зимняя рыбалка стала роковой для 51-летнего жителя Львовской области. Он вышел порыбачить на неустойчивый лед и провалился под него. Спасти мужчину не удалось.

Трагедия произошла в понедельник, 5 января. Об этом сообщила ГСЧС Украины.

В Службу спасения поступил тревожный вызов из села Гамалиевка, где находится водохранилище, которое называют "Львовское море". Очевидцы сообщили, что во время рыбалки мужчина провалился под лед.

Он успел позвать на помощь. Местные жители сразу позвонили на "101". Добраться до пострадавшего самостоятельно они не могли из-за хрупкости ледового покрова.

Когда спасатели прибыли на место, мужчина уже ушел под лед.

Тело рыбака нашли в 150 метрах от берега. Его вытащили с помощью лодки и специального снаряжения.

"Не выходите на лед, если не уверены в его прочности. Помните, что сейчас лед крайне коварен из-за колебаний температуры. Берегите себя!", – в очередной раз напоминают спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря 2025 года на Полтавщине двое детей провалились под лед. Это произошло в городе Карловка. Дети в возрасте около десяти лет без присмотра взрослых вышли на лед водоема, лед их не выдержал. Благодаря прохожим, которые вызвали спасателей, несовершеннолетних удалось спасти.

