На Львовщине началось прощание с нардепом Орестом Саламахой, который погиб в ДТП. Видео

В поселке Сокольники Львовской области проходит панихида по погибшему в ДТП нардепу от фракции "Слуга народа" Оресту Саламахе. Он будет похоронен на местном кладбище.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне Львів". Церемонию прощания посетил и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Память погибшего публично в соцсетях уже почтили экс-президент Украины Петр Порошенко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, исполняющий обязанности председателя Львовского облсовета Юрий Холод и глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Проститься лично с нардепом прибыли нардепы Михаил Цымбалюк ("Батькивщина") и Ростислав Тистык ("Слуга народа"). Вместе с ними также приехал и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Гибель Ореста Саламахи – что известно

Напомним, жизнь парламентария оборвалась 25 января, когда тот, находясь за рулем квадроцикла, столкнулся с пассажирским автобусом. Саламаху пытались реанимировать, но, к сожалению, он скончался.

Расследованием обстоятельств смерти парламентария занимается Госбюро расследований. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения).

Кроме того, 14 января стало известно о смерти народного депутата Александра Кабанова. Он избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Парламентарий умер на 53-м году жизни, у него были проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2025 года на Ивано-Франковщине в ДТП погиб депутат ВРУ от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Он ехал на мотоцикле Harley-Davidson и врезался в трактор. Политику было 57 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!