Умер народный депутат от 'Слуги народа' Александр Кабанов

В среду 14 января стало известно о смерти народного депутата Александра Кабанова. Он избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Парламентарий скончался на 53-м году жизни. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец Жан Беленюк.

Сопартиец только проинформировал о смерти Кабанова, однако причины и обстоятельства не уточнил.

Кабанов был членом депутатской фракции "Слуга народа". В парламенте он работал в составе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Нардеп был включен в избирательный список под №87. У него было высшее образования, до депутатства он работал сценаристов в студии "Квартал 95".

