Умер народный депутат от "Слуги народа" Александр Кабанов
В среду 14 января стало известно о смерти народного депутата Александра Кабанова. Он избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".
Парламентарий скончался на 53-м году жизни. Об этом в Telegram сообщил его однопартиец Жан Беленюк.
Сопартиец только проинформировал о смерти Кабанова, однако причины и обстоятельства не уточнил.
Кабанов был членом депутатской фракции "Слуга народа". В парламенте он работал в составе Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Нардеп был включен в избирательный список под №87. У него было высшее образования, до депутатства он работал сценаристов в студии "Квартал 95".
