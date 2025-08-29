Восстановление жилой инфраструктуры происходит силами государства, международных организаций, а также общественных и религиозных деятелей. На днях в Киевской области произошло знаковое событие: главный раввин Украины Моше Реувен Асман в населенном пункте Анатовка открыл новое здание для тех, кто потерял дом из-за войны, а также – "Аллею героев".

Торжественности событию добавил факт, что здание посвящено сыну раввина – защитнику Украины Антону (Матитьягу) Самборскому, который год назад погиб, защищая Покровск. "Для меня открытие "Дома Матитьягу" – чрезвычайно трогательный момент! Это, пожалуй, одно из самых важных событий и открытий, которые я делал в своей жизни.

Этот многоквартирный дом всегда будет напоминать мне о сыне, а его имя будет жить дальше, давая людям новую жизнь!" – отметил раввин в своем обращении к собравшимся.

На мероприятии были побратимы погибшего воина, представители духовенства и религиозных организаций, а также государственные служащие, общественные деятели и дипломаты. В частности, среди почетных гостей были посол США Джули Дэвис, посол Израиля Михаил Бродский, посол Польши Петр Лукасевич, министр культуры и религии Израиля Михаэль Малкиэли. Также в открытии принимал участие духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс.

Визит пастора Марка Бернса в Украину включал ряд мероприятий, в частности открытие в начале недели арт-галереи в Синагоге имени Бродского с выставкой работ известного украинско-еврейского художника Альберта Фельдмана.

Художественное мероприятие объединило культурное сообщество Киева и друзей религиозной общины. В свою очередь, пастор Бернс перерезал ленту и обратился с вдохновляющей речью, пожелав Украине победы света над тьмой.

Этот призыв прозвучал довольно символично, ведь за несколько месяцев до того Моше Асман передавал песню для президента США "Дональд Трамп, время сражаться во имя света!". Таким образом, гуманитарная дипломатия способствует привлечению помощи внутри страны, решению социальных проблем и помогает международной консолидации вокруг Украины.