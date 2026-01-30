На какой температуре стирать одежду, чтобы сэкономить на электроэнергии: золотая середина

В феврале домохозяйствам следует стирать одежду при одной температуре, чтобы уменьшить счета за электроэнергию. Январь был особенно холодным месяцем, температура во многих регионах опускалась значительно ниже нуля. Хотя мы неустанно приближаемся к весне, не похоже, что условия в ближайшее время улучшатся.

Эксперты Which? предложили советы по уменьшению расходов на энергию этой зимой. Когда речь идет о стиральных машинах, которые являются одними из приборов, потребляющих больше всего энергии, снижение температуры может иметь огромное значение.

Их исследование показывает, что стирка одежды при температуре 30°C вместо 40°C может сократить расходы на 38%. Это, вместе с другими советами, такими как реже стирка больших загрузок, может существенно повлиять на счета за электроэнергию.

Эксперты по энергетике объясняют, что современные стиральные средства предназначены для стирки одежды при любой температуре. Однако среди домохозяйств распространено ошибочное мнение, что для эффективной стирки одежды нужна температура 40°C.

По сути, чем выше температура, тем больше энергии вы используете, а следовательно, тем больше вы платите за электроэнергию. Стирка одежды при более низкой температуре также может помочь уменьшить ваш углеродный след.

Кроме того, стирка одежды при температуре 30°C, а не 40°C, помогает ей дольше служить. Более низкие температуры меньше нагружают материал, а это означает, что одежда не будет изнашиваться так быстро.

