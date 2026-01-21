Как быстро высушить одежду после стирки: действенные способы

Зима – сложное время для тех, кто не имеет сушильной машины. Когда на улице влажность и мороз, а дома хочется сохранить тепло, сушка одежды и белья превращается в бесконечные гонки с сыростью.

Видео дня

Однако в странах, где мороз и сырость значительно более частые гости, чем в Украине, научились справляться с этими неудобствами. Причем как с помощью электрических приборов, так и без. OBOZ.UA собрал лайфхаки от тех, кто строго экономит на электроэнергии или живет в старинных домах с плохим отоплением.

Если свет дома есть

Конечно, перемо мы в те промежутки времени, когда в наших домах свет есть. Если графики позволяют еще и посушить вещи с использованием различных гаджетов, то вот как можно ускорить высыхание вещей в зимний сезон.

Метод вентилятора. Это один из самых популярных лайфхаков в Великобритании. Поставьте обычный напольный вентилятор рядом с раскладной сушилкой. Даже холодный воздух, циркулирующий между волокнами ткани, высушит одежду в несколько раз быстрее, чем если она будет просто висеть, выделяя влагу в помещение.

Это один из самых популярных лайфхаков в Великобритании. Поставьте обычный напольный вентилятор рядом с раскладной сушилкой. Даже холодный воздух, циркулирующий между волокнами ткани, высушит одежду в несколько раз быстрее, чем если она будет просто висеть, выделяя влагу в помещение. Осушитель воздуха. Задача этого устройства вытягивать влагу из воздуха. Осушители очень любят британцы, которые живут в старинных домах со слабой вентиляцией. Поставьте устройство в небольшой комнате рядом с развешанными мокрыми вещами. Осушитель будет вытягивать влагу непосредственно из ткани, заодно предотвращая появление запаха сырости и плесени на стенах. Это значительно эффективнее и дешевле, чем включать обогреватель на полную мощность.

Задача этого устройства вытягивать влагу из воздуха. Осушители очень любят британцы, которые живут в старинных домах со слабой вентиляцией. Поставьте устройство в небольшой комнате рядом с развешанными мокрыми вещами. Осушитель будет вытягивать влагу непосредственно из ткани, заодно предотвращая появление запаха сырости и плесени на стенах. Это значительно эффективнее и дешевле, чем включать обогреватель на полную мощность. Трюк с полотенцем в стиральной машине. Этот метод поможет получить значительно более сухое белье сразу после стирки. Перед тем как достать вещи, бросьте к ним в барабан одно большое сухое махровое полотенце и запустите еще один цикл отжима. Сухое полотенце впитает значительную часть остаточной влаги из мокрой одежды. Само собой, после этого вещи высохнут значительно быстрее.

Лайфхаки без электричества

Когда электроэнергии долго нет, приходится вспоминать старые добрые методы, основанные на простой физике и правильно использовать пространство. Здесь тоже есть немало интересных лайфхаков.

Правило верхней зоны. Теплый воздух всегда поднимается вверх. Если у вас есть возможность закрепить сушилку под потолком или использовать для развешивания высокий шкаф, сделайте это. Даже разница в полметра может сократить время сушки на несколько часов.

Теплый воздух всегда поднимается вверх. Если у вас есть возможность закрепить сушилку под потолком или использовать для развешивания высокий шкаф, сделайте это. Даже разница в полметра может сократить время сушки на несколько часов. Метод теплового кокона. Еще один способ, который пользуется большой популярностью среди жителей холодных британских домов, поскольку он позволяет высушить белье за считанные часы без лишних затрат. Суть заключается в создании замкнутого пространства, где аккумулируется тепло. Поставьте раскладную сушилку вплотную к радиатору отопления и накройте их вместе сверху большой простыней или пододеяльником. Один край ткани заправьте непосредственно за батарею, а другим полностью закройте сушилку, чтобы он свисал до самого пола. Таким образом вы создаете своеобразную палатку, внутри которой циркулирует горячий воздух от радиатора. Вместо того чтобы греть всю комнату, тепло направляется непосредственно на сырую одежду, работая по принципу сушильного шкафа. Важно: этот трюк безопасен только для обычных водяных батарей – никогда не накрывайте так электрические обогреватели.

Еще один способ, который пользуется большой популярностью среди жителей холодных британских домов, поскольку он позволяет высушить белье за считанные часы без лишних затрат. Суть заключается в создании замкнутого пространства, где аккумулируется тепло. Поставьте раскладную сушилку вплотную к радиатору отопления и накройте их вместе сверху большой простыней или пододеяльником. Один край ткани заправьте непосредственно за батарею, а другим полностью закройте сушилку, чтобы он свисал до самого пола. Таким образом вы создаете своеобразную палатку, внутри которой циркулирует горячий воздух от радиатора. Вместо того чтобы греть всю комнату, тепло направляется непосредственно на сырую одежду, работая по принципу сушильного шкафа. Важно: этот трюк безопасен только для обычных водяных батарей – никогда не накрывайте так электрические обогреватели. Метод "бурито". Если вам срочно нужно подсушить одну конкретную вещь, а фен или утюг подключить не к чему, разложите ее на большом сухом полотенце, сверните в тугой рулет (как бурито) и с силой покрутите или даже посидите на нем. Полотенце вытянет максимум воды, после чего вещь высохнет у батареи или просто на спинке стула за считанные минуты.

Если вам срочно нужно подсушить одну конкретную вещь, а фен или утюг подключить не к чему, разложите ее на большом сухом полотенце, сверните в тугой рулет (как бурито) и с силой покрутите или даже посидите на нем. Полотенце вытянет максимум воды, после чего вещь высохнет у батареи или просто на спинке стула за считанные минуты. Использование естественного мороза. Это метод наших бабушек, который до сих пор популярен в Скандинавии. Если на улице холодно, вынесите постиранное белье сушиться на мороз. Вода в ткани замерзнет, а затем произойдет процесс сублимации – лед испарится, минуя фазу жидкости. После того как заберете "стеклянные" вещи домой, им понадобится лишь немного времени, чтобы окончательно избавиться от остатков влажности.

Это метод наших бабушек, который до сих пор популярен в Скандинавии. Если на улице холодно, вынесите постиранное белье сушиться на мороз. Вода в ткани замерзнет, а затем произойдет процесс сублимации – лед испарится, минуя фазу жидкости. После того как заберете "стеклянные" вещи домой, им понадобится лишь немного времени, чтобы окончательно избавиться от остатков влажности. Стратегическое проветривание. Многие боятся открывать окна зимой, но сушка белья в закрытой комнате создает эффект сауны. Влага просто не имеет куда деваться. Даже 5–10 минут интенсивного проветривания создадут необходимый сквозняк, который "вытолкнет" влажный воздух наружу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нагреть воду, если нет света и газа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.