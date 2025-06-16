На каких основаниях можно получить отсрочку от мобилизации летом: подробное объяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации.

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Чтобы получить отсрочку нужно подать соответствующее заявление в комиссию при ТЦК и СП или воспользоваться приложением "Резерв+". OBOZ.UA выяснил, на каких основаниях украинцы могут получить отсрочку от мобилизации.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку можно получить на период действия обстоятельства, на основании которого она была предоставлена. При этом каждые 90 дней по месту прописки или фактического пребывания необходимо повторно предоставлять документы в ТЦК и СП, подтверждающие право на отсрочку.

Чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить соответствующий запрос. Система проверит, имеете ли человека право на отсрочку. В случае одобрения этот статус будет отображен в электронном военном документе.

Право на отсрочку от мобилизации имеют такие категории лиц:

– студенты и родители троих и более детей;

– родные пропавших без вести при особых обстоятельствах;

– граждане, лишенные личной свободы из-за вооруженной агрессии против Украины;

– мужчины, имеющие мать или отца с инвалидностью III группы;

– работники критических предприятий;

– работники, которые могут быть забронированы по месту работы;

– работники государственных органов;

– лица, имеющие семейные обстоятельства (родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей; лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя; те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или содержит лиц с инвалидностью I или II группы);

– лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем.

Общий порядок получения отсрочки:

– Подготовка документов. Для получения отсрочки от мобилизации необходимо собрать документы, подтверждающие право на нее. Это могут быть медицинские справки, свидетельства о рождении или браке, документы по образованию или месту работы и т.п., в зависимости от оснований для отсрочки.

– Подача заявления. Гражданин должен обратиться в военный комиссариат или другой уполномоченный орган, занимающийся предоставлением отсрочок. В заявлении следует указать причины, обосновывающие необходимость отсрочки, и приобщить все соответствующие документы.

– Рассмотрение заявления. После подачи заявления и сопроводительных документов уполномоченный орган, в том числе военный комиссариат, рассматривает их и принимает решение о предоставлении отсрочки.

– Получение решения. Гражданин получает официальное письменное уведомление о результате рассмотрения – предоставление отсрочки или отказ. При одобрении указываются сроки и условия отсрочки. Срок действия отсрочки. Отсрочка действует в период мобилизации в Украине. В случае продления военного положения и мобилизации документы необходимо подавать повторно каждые 90 дней.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли работников сферы образования мобилизовать летом.

Также мы публиковали разъяснения, имеют ли право переселенцы на отсрочку от мобилизации.

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