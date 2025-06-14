Имеют ли право переселенцы на отсрочку от мобилизации: объяснение

В Украине, где действует всеобщая мобилизация в связи с военным положением, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) подпадают под те же правила мобилизации, что и остальные граждане. Статус переселенца не освобождает от обязанности становиться на воинский учет.

Видео дня

Даже если человек покинул зону боевых действий или оккупированную территорию, он должен зарегистрироваться в территориальном центре комплектования по новому месту жительства в течение семи дней. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Так, ВПЛ должны стать на воинский учет по новому месту жительства в течение 7 дней после приезда. Повестку могут вручить где угодно - на улице, блокпосте, работе или дома.

Дает ли статус ВПЛ отсрочку

Сам по себе статус переселенца не является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако ВПЛ, как и другие граждане, могут получить отсрочку по общим законным основаниям.

Отсрочка предоставляется в случаях, если:

есть трое и более детей до 18 лет;

лицо воспитывает ребенка с инвалидностью;

осуществляет уход за больными родственниками;

имеет инвалидность или состояние здоровья, не позволяющее служить (согласно Приказу МОУ №402);

имеет бронь от государства;

работает в органах государственной власти или силовых структурах.

Эти основания действуют независимо от места жительства лица.

Что будет за нарушение

Нарушение правил воинского учета, отказ становиться на учет или уклонение от мобилизации влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Штрафы за нарушения:

от 17 000 до 25 500 грн - для граждан;

от 34 000 до 59 000 грн - для должностных лиц.

Если штраф не будет уплачен вовремя, сумма удваивается, когда дело передают в исполнительную службу.

Напомним, согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации. Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП, или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!