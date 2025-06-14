Могут ли работников сферы образования мобилизовать летом: объяснение

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Ряд категорий украинцев имеют законное основание для освобождения от мобилизации, в том числе, работники сферы образования.

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Чтобы получить отсрочку, в частности, в летний период, необходимо предоставить соответствующие документы. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство Украины приняло изменения, улучшающие механизм предоставления отсрочки от мобилизации сроком на один год для педагогических, научных и научно-педагогических работников, работающих в сфере образования.

Согласно обновленным правилам, право на отсрочку имеют преподаватели и учителя общеобразовательных учреждений; работники профессионального (профессионально-технического) образования; преподаватели профессиональных предвысших заведений; научные сотрудники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень.

При этом следует участь, что для получения отсрочки работник сферы образования должен быть официально трудоустроен в соответствующем учебном заведении по основному месту работы с нагрузкой не менее 0,75 ставки. Отсрочка оформляется на 12 месяцев, однако ее действие не может превышать продолжительность мобилизации, определенную действующим указом президента, или сохраняется до момента, когда лицо теряет право на нее.

В случае продления сроков мобилизации, работники образования обязаны за семь дней до завершения предыдущего срока обратиться в территориальный центр комплектования и подать подтверждение занимаемой должности, основного места работы и объема педагогической нагрузки.

Напомним, Минобороны готовит новое обновление для приложения Резерв+. До конца года там появится возможность подписывать контракт с Вооруженными силами Украины прямо с телефона.

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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