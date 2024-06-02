На Хмельнитчине во время купания утонули два подростка: детали трагедии

В воскресенье, 2 мая, в Хмельницкой области произошла трагедия. В селе Сутковцы во время купания на местном водоеме утонули двое подростков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. На месте инцидента с родными погибших работали психологи.

"Сегодня в 14:05 спасателям села Ярмолинцы поступило сообщение от работников полиции, что в селе Сутковцы Хмельницкого района на местном водоеме, вероятно, утонули подростки", – говорится в сообщении.

Еще до прибытия спасателей медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата.

Кроме того, на место происшествия для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС области. Они обследовали пруд и подняли на поверхность тело девочкиР 2013 года рождения.

Спасатели еще раз призвали взрослых следить за своими детьми.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное.

Напомним, в столице этого года не планируют открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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