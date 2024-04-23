В КГГА рассказали, планируют ли открывать пляжный сезон в Киеве в этом году

В Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Это решение принималось, учитывая действие военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также в столице запрещена навигация определенных плавсредств на водных объектах.

"В столице не планируют открытие пляжного сезона, учитывая действие военного положения. Такое решение принято на заседании Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления людей. Это помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги.

Вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. В частности, коммунальщики будут обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий, в частности, против насекомых и т.д.

Также в КГГА напомнили, что с введением военного положения во всех регионах Украины по соображениям безопасности действуют ограничения, установленные местными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов и навигация определенных плавсредств на водных объектах, ограничено или запрещено посещение отдельных туристических маршрутов и объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в этом году, как и в предыдущие, не будут включать крупнейшие фонтанные комплексы столицы, расположенные в центре. Это решение обусловлено необходимостью экономии, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в акватории Русановского канала достаточно энергозатратны.

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