На Харьковщине объявили эвакуацию еще семи сел: перечень и карта

10 июня местные власти объявили эвакуацию населения из семи новых населенных пунктов Харьковщины. Речь идет о селах из Шевченковской громады, расположенных недалеко от Купянска: Барановке, Березовке, Новониколаевке, Сподобовке, Староверовке, Дуванке и Федоровке.

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Причина – усиленные российские обстрелы Купянского района. Об этом решении заявил глава ОГА (ОВА) Олег Синегубов после очередного заседания Совета обороны Харьковской области.

"Вместе с военными, чрезвычайниками, представителями силовых структур и руководителей районов обсудили актуальные вопросы безопасности и меры по усилению обороноспособности региона, учитывая ситуацию с безопасностью", – рассказал чиновник.

Он добавил, что все структурные подразделения ГСЧС, Нацполиции, экстренной помощи работают в усиленном режиме.

Также Синегубов поделился статистикой последствий ударов противника. За предыдущие два месяца из-за обстрелов громады КАБами, РСЗО и БПЛА погибли два человека, пострадали пять, среди них – 16-летний парень. Повреждены 87 частных и 27 многоквартирных домов.

Из опасных населенных пунктов будет эвакуирован 181 ребенок.

Начальник ОГА заверил: "Все эвакуированные получат временное жилье, поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к социальным выплатам и гуманитарной помощи".

Как писал OBOZ.UA, 10 июня российские военные сбросили на Купянск Харьковской области 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу. В результате атаки погиб человек и еще двое получили ранения.

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